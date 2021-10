KV Mechelen vraagt supporters met gehoorschade om zich te melden na luide voetzoeker tijdens match tegen Beerschot

Tijdens de wedstrijd tussen KV Mechelen en Beerschot werd omstreeks minuut 35 een voetzoeker tot ontploffing gebracht in het bezoekersvak, waar de KV-fans stonden. Volgens KV Mechelen hebben al verschillende supporters gemeld dat ze daar gehoorschade aan hebben overgehouden. “Dit gedrag is ongepast. KV Mechelen is een familieclub en trots op zijn divers publiek, zowel jongeren, kinderen als vrouwen komen massaal naar wedstrijden kijken. Het tot ontploffing brengen van zo’n luide voetzoeker getuigt van weinig respect voor de medesupporters. De veiligheidsdiensten deden al het nodige werk, ook de club zal de dader hiervoor streng straffen", klinkt het in een persbericht. Ook het Malinwa Supportersorgaan veroordeelt het gedrag streng.