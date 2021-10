Leerling-kappers knippen haren van slachtoffers wateroverlast in Goffontaine

“We knippen, kleuren, brushen, we doen zowat alles”, zegt leerlinge Bara. “Het is wel wat aanpassen. Wassen doen we niet met een kraan, maar met emmers. Er zijn ook geen spiegels. Maar het is leuk om verschillende mensen te zien. De taal is niet evident, maar we kunnen uitbeelden. De mensen zijn blij en wij vinden het ook fijn dat we dit kunnen doen.”

Beluister hieronder de reportage met de leerling-kappers in Goffontaine.