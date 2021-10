Creatief met Biscoff: koekjes van Lotus veroveren de wereld en zijn nu ook een hype op TikTok

Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk neemt de verkoop toe, maar ook in de Verenigde Staten en Azïe stijgt de populariteit van Lotus Bakeries. "Sociale media kent geen grenzen en als men in Engeland communiceert over 'Biscoff' heeft dat ook zijn effect in de Verenigde Staten", legt Boone uit. "Bovendien merken we dat, zeker op Instagram, het niet alleen de jeugd is, maar meer en meer ook 30-,40- en 50-jarigen aantrekt." Dat men een groot publiek kan aanspreken, is alleen maar positief, vindt hij. "We willen dat ieder gezin het kan kopen en zetten daarom in op betaalbaarheid: dat is echt het DNA van Lotus Speculoos, van Lotus 'Biscoff'."