Vlaamse Milieumaatschappij start met permanente PFAS-metingen rondom 3M-site en Oosterweel

"Het is de eerste keer dat we op deze manier meten, we hebben dus weinig referentiewaarden. Daarom hebben we een tijdelijk vergelijkingskader opgezet op basis van de reeds bekende EFSA-toetsing", aldus Vrancken. "Uit de eerste PFAS-metingen van juli en augustus kunnen we vaststellen dat deze referentiewaarden niet overschreden worden. We zien wel dat de PFAS-concentratie in de omgevingslucht stijgt, hoe dichter we bij de Oosterweelwerf komen."

De concentraties in het centrum van Zwijndrecht blijken zo’n 9 keer lager te liggen dan op de meetpost in Zwijndrecht dicht bij de 3M site. Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk om aan te geven welk aandeel in de verhoogde concentraties afkomstig is van de werken van Lantis, dan wel het gevolg is van de verstuiving van de vervuilde gronden op en rond de 3M-site.