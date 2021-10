Zijn er meer mensen verkouden dan voor corona, en zijn ze ook zieker? Of lijkt dat alleen maar zo? 

Wie rond zich heen kijkt, heeft het ongetwijfeld ook al gemerkt: veel mensen zijn verkouden. De verkoudheidsvirussen lijken dit najaar extra hard toe te slaan, met hevigere en langer durende symptomen. Maar is dat wel echt zo? Zijn we na anderhalf jaar corona vergeten hoe het is om verkouden te zijn of zijn we door de coronamaatregelen echt vatbaarder geworden voor allerlei bacteriën en virussen? We zochten het uit.