Hoe discussies over gebruik van merknamen misschien vaker komen: "Nieuw verdienmodel voor artiesten"

Hoe werkt het merkenrecht? "Je vraagt specifiek het monopolierecht aan op een bepaalde naam of logo, om het als enige partij te mogen gebruiken. En dat geldt voor bepaalde producten of diensten die die onder die naam of dat logo wil aanbieden. Je moet daarvoor een keuze maken uit een lijst van bepaalde goederen of diensten", legt Bart Van Besien, advocaat gespecialiseerd in merkenrecht in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Het kan dus perfect dat verschillende bedrijven of instanties andere activiteiten of diensten aanbieden onder dezelfde merknaam. "Denk bijvoorbeeld aan Lotus: er worden zowel koekjes als auto's verkocht onder die naam. Die zaken kunnen perfect naast elkaar bestaan, omdat er weinig of geen risico is op verwarring tussen beide producten", aldus Van Besien.

"Er bestaat trouwens een gratis databank, met een lijst van geregistreerde merken. Die is openbaar, dus als je een bepaald project wil opstarten onder een bepaalde naam, dan je daarin checken of die al geregistreerd is", geeft Van Besien mee als tip.