Minister Peeters op bezoek in melkveebedrijf: “Ze moet weten wat de impact is van regeringsbeslissingen"

In het bedrijf in Houthalen-Helchteren staan 150 melkkoeien. De minister van Mobiliteit en Openbare Werken kon zelf meemaken hoe de dieren gemolken worden en hoe de melk bij een zuivelfabrikant geraakt. “We hebben een fietstocht gemaakt door het gebied”, vertelt Sonja De Becker van de Boerenbond. “We willen tonen wat de impact is van een aantal regelgevingen. Het is belangrijk om te tonen waar het over gaat.” Deze boerderij staat in een belangrijk watergebied, waardoor het speciale beheersovereenkomsten langs waterlopen heeft.