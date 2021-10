Nieuwe vestiging Renson in Kruisem op termijn goed voor 150 extra jobs

'We have jobs' prijkt in koeien van letters op de fabrieksmuur van Renson Outdoor langs de E17. In totaal zoekt de multinational nog 50 arbeidsprofielen voor de nieuwe productieafdeling in industriepark de Prijkels, in Kruisem. De nieuwe afdeling van het bedrijf is sinds vandaag operationeel en telt al zo’n 150 medewerkers, onder wie een 50-tal nieuwe werknemers. Het andere personeel kwam over uit Waregem, waar de 'Outdoor' afdeling tot voorheen gevestigd was. De productie van zonwering en ventilatie blijft wel in West-Vlaanderen.