Aanslag Noorwegen: slachtoffers volgens Noorse politie omgebracht met steekwapen en niet met pijl en boog

Hoewel de 5 slachtoffers volgens de politie dus op een andere manier omgebracht zijn, heeft de verdachte volgens de politie daarvoor wel degelijk met pijl en boog naar een tiental mensen geschoten en daarmee enkele mensen verwond. De politie vermoedt dat de verdachte in de loop van zijn aanval ofwel de boog en pijlen onderweg heeft verloren ofwel bewust heeft weggegooid.



De politie maakte vandaag ook bekend dat alles erop wijst dat de verdachte zijn slachtoffers willekeurig heeft uitgekozen.

Over het motief van de verdachte is nog geen duidelijkheid. Vorige week maakte de politie bekend dat de verdachte bekend was bij de politie na meldingen over radicalisering. Ze maakte ook bekend dat de verdachte zich eerder ook bekeerd had tot de islam. Familieleden wezen echter vooral op mentale gezondheidsproblemen.

Vandaag liet de politie weten dat nu als belangrijkste piste wordt onderzocht of die mogelijke ziekte een deel van de oorzaak is voor zijn daden. De hypothese dat zijn bekering een belangrijke factor is geweest, heeft de politie naar eigen zeggen afgezwakt.