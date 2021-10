Opvulwerken van erosiekuilen in de Maas van start na wateroverlast

Oorspronkelijk zou er grind uit de Ardennen aangevoerd worden. Maar dat plan is veranderd. De voorraad was te beperkt en er is nu gekozen voor zand en grind uit de buurt van Born in Nederland. Dat is een meer streekeigen product en de vervoersafstand is kleiner. Het weggespoelde materiaal dat verderop weer aangespoeld is, wordt ook afgegraven en opnieuw in de kuilen gestort.