Overmoedige chauffeur claxonneert bij voorbijrijden politiecontrole en loopt tegen de lamp

Omdat de bestuurder geen wettige reden had om de claxon te gebruiken, werd z'n wagen in Diepenbeek onderschept. De bestuurder bleek, na het afleggen van een alcoholtest, maar liefs 1,6 promille alcohol in het bloed te hebben. Dat is meer dan drie keer de toegelaten norm.

Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Ook in augustus van dit jaar speelde de bestuurder zijn rijbewijs al eens kwijt voor het rijden onder invloed van alcohol. De 37-jarige bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden onder invloed, en eentje voor "het onrechtmatig gebruik van de claxon."