Voormalig Open VLD'er Philippe De Backer over Antwerpse schepenrel: "Ga samen een koffie drinken en praat het uit" 

Philippe De Backer was lijsttrekker voor de liberalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Nadien voerde hij mee de coalitiegesprekken. "We hebben toen een sterk bestuursakkoord onderhandeld met 3 partijen. Ik ben daar trots op", zegt hij.

De Backer zat op dat moment in de federale regering, eerst als staatssecretaris, later als minister. Normaal gezien was hij nu schepen geworden in Antwerpen. Samen met Erica Caluwaerts, want de liberalen gaan van één naar twee schepenmandaten.

Intussen heeft De Backer de politiek echter vaarwel gezegd. "Het was effectief de bedoeling dat Claude Marinower na 3 jaar zijn ambt zou doorgeven, maar het was onduidelijk hoe dat zou verlopen. Of ik het zou worden, zou afhangen van wat mijn functie op dat moment zou zijn", zegt hij in "De afspraak".