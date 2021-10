Poederbrief aangekomen bij Antwerps Hof van Beroep: één verdieping ontruimd

Er is vanmorgen een verdachte brief aangekomen bij het Hof van Beroep op de Waalsekaai in Antwerpen. "De medewerker die de brief heeft aangeraakt, is afgezonderd en zal medische verzorging krijgen", vertelt Wouter Bruyns van de lokale politie van Antwerpen. "De rest van de verdieping is ontruimd, het gaat om zo'n 20 à 25 mensen die ook afgezonderd zijn. De brandweer kwam ter plaatse en de civiele bescherming zal inschatten wat het risico is. Tot dan mag niemand naar de getroffen verdieping."

Net voor de middag werd alles terug vrijgegeven en mochten alle medewerkers opnieuw aan het werk. De brief is ingepakt en meegenomen voor verder onderzoek. De werking van het Hof van Beroep was niet verstoord, de zittingen gingen gewoon door als gepland.