Nederlands Openbaar Ministerie: "Alle schijn dat moord op misdaadjournalist De Vries verband houdt met zijn werk"

Het Marengo-proces is een groot maffiaproces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi, die deel uitmaakt van de zogenoemde mocromaffia, criminaliteit die vooral bedreven wordt door mensen van Marokkaanse nationaliteit en/of afkomst. (Lees hier meer over de mocromaffia.)

Taghi en zijn organisatie staan terecht voor een reeks liquidaties en pogingen tot moord op andere criminelen. De motieven lopen uiteen van wraak voor verraad tot woede over niet-betaalde schulden.

De kroongetuige in de zaak is Nabil B., een neef van Taghi die zelf ook lid was van diens organisatie. Hij stapte in 2017 naar het gerecht en werkte mee met het onderzoek in ruil voor strafvermindering en bescherming.

Kort nadat het Openbaar Ministerie in 2018 bekendgemaakt had dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd zijn broer vermoord. In 2019 werd ook de advocaat van Nabil B, Derk Wiersum, vermoord. In de twee zaken zijn in totaal drie mannen veroordeeld, de uitvoerders van de moorden.

Wie de opdrachtgevers van de twee moorden zijn, is nog niet 100 procent zeker, maar zowel deze moorden als die op Peter R. de Vries worden sterk gelinkt aan de organisatie van Taghi. Na de moord op Wiersum trad De Vries op als vertrouwenspersoon van de kroongetuige.