Actrice Sien Diels (74), bekend als Sien uit "Sesamstraat", is overleden

Sien Diels is afkomstig uit Turnhout, maar woonde al jaren in regio Leuven. Ze studeerde in 1969 af in de richting toneel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel, en was nadien actief bij het Mechels Miniatuur Theater, en freelance ook bij Theater Malpertuis.

Midden jaren 70 maakte Diels de overstap naar televisie. En zo heeft ze een plek in het collectieve geheugen veroverd: als vaste waarde in de kinderreeks "Sesamstraat".

Het programma was aanvankelijk een Belgisch-Nederlandse coproductie, waardoor de makers ook een Vlaamse acteur in de hoofdcast wilden. En zo werd Sien Diels van 1976 tot 2012 Sien van "Sesamstraat": de moederfiguur voor de poppen in de reeks, met een eigen winkel waar de bewoners van Sesamstraat hun boodschappen deden.