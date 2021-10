Rusland sluit rechtstreeks communicatiekanaal met NAVO

Voor alle duidelijkheid: Rusland is geen lid van de militaire verdragsorganisatie NAVO, maar onderhoudt er wel diplomatieke banden mee. Rusland heeft een vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel en de NAVO heeft ook een diplomatieke missie in Moskou. Maar het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu aangekondigd dat die allebei gesloten zullen worden.