School in Willebroek sluit na corona-uitbraak: "Noodgedwongen afstandsonderwijs door tekort aan leerkrachten"

De ouders werden pas zondagavond laat op de hoogte gebracht over de sluiting van de school, tot ongenoegen van sommige ouders. "Het vroeg tijd om de testresultaten van de hoogrisicocontacten binnen te krijgen", legt burgemeester Bevers uit. "De school kwam zaterdagavond pas tot de conclusie dat er te weinig leerkrachten waren. Dat komt omdat er ook kinderen van leerkrachten besmet zijn, en die moeten mee in quarantaine. Zondagavond hebben we dan de knoop doorgehakt dat de school dicht moet." Er is geen noodopvang maar ouders kunnen een attest aanvragen voor de opvang van een kind dat in quarantaine moet.