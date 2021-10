Grote drugsbende opgerold in nasleep van "Operatie Sky ECC": 27 verdachten opgepakt, meer dan 1,5 ton drugs in beslag genomen 

De criminele organisatie die vandaag werd opgerold voerde meer dan 15 ton cocaïne via België door, aldus het parket. "Verschillende inbeslagnames, waarbij telkens honderden of zelfs duizenden kilo's cocaïne betrokken waren (...) zouden aan dit dossier gelinkt kunnen zijn", aldus het federaal parket. "De omvang van de geïdentificeerde criminele structuur werd duidelijk door dankzij de Sky ECC-gegevens van de verdachten."

"Het onderzoek werd op een gegeven moment sterk ondersteund door de doorbraak in Sky ECC waarbij we konden meelezen in de berichten die vermoedelijke criminelen naar elkaar stuurden", verduidelijkt Eric van der Sypt van het federaal parket nog in een extra reactie aan onze redactie. "Het is een heel belangrijk onderzoek inzake drugs, waar 3 jaar aan gewerkt is." Wat het parket precies in die berichten las, is niet duidelijk. Maar bij de doorbraak in maart ging het om berichten waar afspraken over criminele handel, maar ook over afrekeningen, werden gemaakt.