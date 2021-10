Sluikstortcamera kan niemand betrappen: "Gebrek aan opvolging"

Oud-burgemeester en huidig gemeenteraadslid Edward De Wit (CD&V) windt er geen doekjes om: "Sluikstorten en zwerfvuil is nog steeds heel zichtbaar in onze gemeente, bijvoorbeeld aan de begraafplaatsen en op de Hoogveldweg. De camera wordt geplaatst op locaties waar in het verleden veel overlast was. We begrijpen daarom niet waarom er tot op vandaag nog geen enkele vaststelling van een overtreding is gebeurd. In andere gemeenten werden met gelijkaardige camera’s na enkele maanden al vaststellingen gedaan. We vermoeden dat de camerabeelden slecht of niet worden opgevolgd.”