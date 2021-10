Spaanse premier wil prostitutie tegen 2023 verbieden: "Maakt vrouwen tot slavinnen"

Prostitutie verdeelt niet alleen politici, ook in de samenleving is het een splijtzwam. In 2020 ondertekenden bijna 100 academici, artiesten en voormalige prostituees een rapport waarin ze opriepen om de prostitutie in Spanje te verbieden. Een overgroot deel van de ongeveer 300.000 sekswerkers zou immers in armoede leven en in de prostitutie zijn beland bij gebrek aan een waardig alternatief.