HERBEKIJK – Waarom moeten onze kerncentrales sluiten? En zijn thoriumcentrales de toekomst? Jouw vragen beantwoord

“Of het nu gaat over gas- of kerncentrales: we moeten kijken welke energiebron we nog kunnen kiezen in de tijd die ons rest”, vindt Schroeyers. “Ik ben er geen voorstander van om kerncentrales langer open te houden dan de termijn waarvoor ze gebouwd zijn. Anderzijds: we hebben de mogelijkheid om een paar centrales langer open te houden. Het is haalbaar. Maar zelfs al zouden we daarvoor opteren: dan nog moeten we ervoor zorgen dat we na afloop een echt alternatief klaar hebben. Langetermijnbeslissingen, dát is het belangrijkste. Welke beslissing men neemt, dat is aan de politiek.”

En dat wordt hopelijk een breed gedragen beslissing: “We moeten werken met een akkoord tussen veel partijen in het hele politieke landschap. We moeten beslissingen maken op lange termijn en daarbij blijven, niet de natuurlijke neiging hebben om een beslissing van een vorige legislatuur terug te draaien. Dat is ons grootste probleem rond energievoorzieningsbeleid.”