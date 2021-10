Geen extra maatregelen na stijgende coronabesmettingen in Oudsbergen 

"In Oudsbergen zitten de apothekers blijkbaar al helemaal zonder voorraad sneltesten" zegt Mieke Craeghs van apotheek Craeghs in Niel-bij-As. En ook bij haar, in buurgemeente As, is de besmettingspiek al voelbaar in de apotheken. “We hebben vandaag 28 sneltesten verkocht, terwijl het gemiddelde 3 tot 5 is. Een aantal patiënten geeft aan een bericht te hebben ontvangen van de coronalert-app en is naar aanleiding daarvan een test komen kopen. Wij bestellen vanavond hoe dan ook nieuwe sneltesten, maar weten niet hoe snel ze geleverd kunnen worden."

In apotheek Houbard op de Steenweg in As bevestigt men de stijgende vraag. ”We zitten helaas door onze voorraad heen, maar hebben vandaag ook minstens 25 vragen naar sneltests ontvangen.”