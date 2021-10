Stijgende coronacijfers: "Nog geen extra maatregelen", zegt minister van Volksgezondheid Vandenbroucke

Hij riep onder meer op tot een strikte controle van het Covid Safe Ticket. "Het is een instrument voor veiligheid. Het is in zekere zin ook een instrument voor vrijheid. Het laat ons meer vrijheid toe in restaurants, cafés...", aldus Vandenbroucke. "De Waalse en Brusselse regeringen hebben er goed aan gedaan om de mondmaskerplicht te behouden en de toepassing van het Covid Safe Ticket uit te breiden."

In Vlaanderen is het gebruik van het Covid Safe Ticket voorlopig nog niet uitgebreid. "Op verschillende plaatsen verschillende maatregelen nemen kan omdat de situatie verschillend is", zegt Vandenbroucke. "Er is een samenhang tussen de vaccinatiegraad en de besmettingsgraad. In Vlaanderen staat men verder, maar ik betreur persoonlijk dat Vlaanderen de burgemeesters niet de mogelijkheid heeft gegeven om het gebruik van het Covid Safe Ticket uit te breiden." Onder anderen de burgemeesters in de Vlaamse rand rond Brussel hadden daar eerder om gevraagd.

Vandenbroucke gaf nog mee op dit moment geen voorstander te zijn van een derde prik voor iedereen. Hij verwacht tegen begin november wel advies over een mogelijke derde vaccinatieronde voor bepaalde personen, zoals het zorgpersoneel.