Tennistoernooi European Open gaat van start met stunt: "Spelers mikken op kartonnen Dick Norman in een speedboot"

De European Open, het tennistoernooi dat deze week wordt gespeeld in de Lotto Arena in Antwerpen, is naar goede gewoonte van start gegaan met een stunt. De ingrediënten: een speedboot, enkele spelers en een levensechte, kartonnen pancarte van Dick Norman. De European Open is het belangrijkste tennistoernooi in ons land en lokt heel wat grote spelers naar Antwerpen.