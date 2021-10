Twee twintigers veroordeeld voor gewapende overval, slachtoffer: "Ik was bijna dood"

In september 2020 stapten vier gemaskerde mannen een telefoonwinkel binnen aan de Leopoldstraat in Turnhout. Ze sloegen de zaakvoerder, een man van 60, met een pistool op het hoofd. Het slachtoffer had een open hoofdwonde en was een tijd bewusteloos. Hij werd ook vastgebonden. De overvallers sloegen op de vlucht met smartphones, tablets en 800 euro cash.