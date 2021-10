ULB-studenten moeten voortaan kleren aanhouden tijdens studentikoze activiteiten

De studentenclubs moesten zich vandaag verantwoorden bij de vice-rector van de ULB. Daar is nu beslist dat naaktheid voortaan verboden is bij alle studentenactiviteiten. De drie studenten die vorige week naakt te zien waren op de beelden, krijgen een waarschuwing. Als ze opnieuw in opspraak komen, zullen ze voor de tuchtcommissie moeten verschijnen.