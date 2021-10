Vakbonden chemiesector vragen medische controles na de loopbaan: "Mogelijke gezondheidsrisico's inschatten"

De gesprekken over een nieuw sectorakkoord tussen de vakbonden en werkgeversfederatie Essenscia sprongen afgelopen vrijdag abrupt af. "Tijdens de onderhandelingen wordt onder meer over loon- en arbeidsvoorwaarden gepraat", legt Levi Sollie van het ABVV uit. "Eén van de zaken die we op tafel hebben gelegd, is een voortgezet gezondheidstoezicht. We willen dat werknemers die met chemische risico's in aanraking zijn gekomen ook na hun carrière worden opgevolgd om te zien of die gevolgen hebben voor hun gezondheid. Dat is extra actueel met het nieuws rond 3M. Maar ook in andere chemische multinationals wordt gewerkt met producten die mogelijk gezondheidsrisico's inhouden."