Vanaf deze week fietsinformatie in het VRT-verkeersbulletin

Door corona en het vele telewerk daalde het aantal fietspendelaars in 2020 en 2021 natuurlijk fors maar recreatieve fietsers namen hun plaats in. De provincie Antwerpen stelde vast dat er op de fietssnelwegen langs routes op jaagpaden en rivieren tijdens corona soms 50 procent meer fietsverkeer was. Op typische pendelroutes – bijvoorbeeld aan de Posthofbrug en het station van Berchem – was er een kwart minder volk. Brussel telde in 2020 echter globaal 64 procent meer fietsers dan in 2019, en in 2021 is dat nog eens met 15 procent toegenomen.