245 verwaarloosde cavia's in beslag genomen in Herselt: "Opgestapeld in bakken tegen elkaar"

In een tuin in Herselt zijn de afgelopen week 245 zwaar verwaarloosde cavia's in beslag genomen. Bovendien waren het bijna allemaal zwangere vrouwtjesdieren, dus er worden er nog honderden extra verwacht. Ze worden nu opgevangen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder in Limburg.