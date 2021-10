Vocht en schimmel maken leven in flatgebouw in Ruisbroek onaangenaam: "Dit kan niet meer gezond zijn"

De gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting is eigenaar van het flatgebouw. Directeur Els Du Bois bevestigt dat er een probleem is. "We hebben weet van een vochtprobleem in twee flats en van andere mankementen. Maar de analyse van de aannemer is volgens ons niet juist. Dit zou niet mogen na een renovatie, die maar zeven jaar geleden gebeurd is."

Du Bois vermoedt dat er een expertise zal moeten gebeuren, en dat zal zeer grondig gebeuren zegt ze: "We zullen ook breken en kappen om alles bloot te leggen. Het heeft geen zin om een aannemer op pad te sturen om wat lapwerk te verrichten."