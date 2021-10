Vrachtwagenchauffeur na 2 dagen  dood teruggevonden in zijn vrachtwagen

Aan de Kortrijksestraat in Kuurne is vanmorgen een bestuurder dood teruggevonden in zijn truck. De man is vermoedelijk vrijdagavond al gestorven. Hij had die dag zijn werkgever nog gebeld om te zeggen dat hij zich ziek voelde. Zijn baas stelde voor om 's anderendaags naar de dokter te gaan. Alles wijst er op dat hij later op de dag gestorven is door hartproblemen.

Zijn truck stond aan een glascentrale. Het waren werknemers van dat bedrijf die vanmorgen, 2 dagen later, zijn lichaam ontdekten.