5 redenen waarom al onze kernreactoren in 2025 onvermijdelijk dichtgaan

Electrabel kan erover meespreken. In april 2018 ontstond er een piepklein lek in een koelcircuit van Doel 1, op amper anderhalve meter van de kernreactor zelf. Het lekkende water uit de reactor werd gelukkig snel opgemerkt: nog voor de automatische noodsystemen in werking traden, legden de operatoren de kerncentrale stil. Het lek bleek het gevolg te zijn van slijtage. Door de overhaaste verlenging moest de reactor blijven draaien, terwijl de modernisering en doorlichting noodgedwongen in verschillende onderhoudsperiodes over de tijd gespreid werden. Vermoedelijk was de verzwakking van het noodcircuit daardoor nog niet opgemerkt. De herstelling zou ruim tien maand in beslag nemen en gebeurde in uiterst moeilijke omstandigheden. De straling was er zodanig hoog dat de arbeiders er amper een kwartier konden werken.