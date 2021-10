West-Vlaamse ziekenhuizen voeren samen campagne voor griepvaccinatie

De vaccinatiegraad van het zorgpersoneel moet dus omhoog. “Als we inzetten op informeren en sensibiliseren, is het wel een succes.” Dat bleek ook in het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis, vertelt Sammyn. “We komen van een vaccinatiegraad onder 50% en de laatste 3 jaar hebben we een gouden griepscertificaat, dat wil zeggen dat we een vaccinatiegraad van boven de 80% hebben. Dat komt enkel door te sensibiliseren.”

12 West-Vlaamse ziekenhuizen slaan nu ook de handen in elkaar. Met een ludieke campagne hopen ze zoveel mogelijk ziekenhuispersoneel te overtuigen. Op de tonen van "Te min voor Anja" van Spring, klinkt het nu "Vaccin voor Anja", in het West-Vlaams, ingezongen door de muziekband StatieHeld. De beelden voor de videoclip werden opgenomen in alle 12 deelnemende ziekenhuizen.