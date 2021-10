"Zorg dat je huisnummer goed leesbaar is": oproep van hulpdiensten Bornem om tijd te winnen bij noodgevallen

Een aantal woningen in Bornem heeft geen duidelijk zichtbaar huisnummer of zelfs helemaal geen huisnummer. Sensibiliseren is dus nodig, vonden gemeente en hulpdiensten.

"Als we tijdens een interventie niet onmiddellijk het huisnummer kunnen lezen, omdat er bladeren voor hangen bijvoorbeeld, moeten we trager rijden of zelfs uitstappen om dichterbij te gaan", zegt Kris Engels, kapitein bij de brandweerzone Rivierenland. "Zo kunnen kostbare minuten verloren gaan."

Een reglementering rond huisnummers is er niet echt, behalve dan dat een huisnummer verplicht is. Best let je erop dat je huisnummer groot genoeg is, en werken met kleurcontrasten verhoogt de zichtbaarheid.