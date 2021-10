13 sluikstorters krijgen boetes tot 4.000 euro

Versleten matrassen, oude meubels en zakken gevuld met allerhande afval: zwerfvuil blijft een hardnekkig maatschappelijk probleem in veel steden en gemeenten. Naast een doorn in het oog, is het ook een serieuze kost voor de maatschappij. Zo betaalt IVAGO, de afvalintercommunale in Gent en Destelbergen, jaarlijks 750.000 euro om sluikstorten op te ruimen. En dat bedrag blijft stijgen: in 2018 ruimde IVAGO ongeveer 620 ton zwerfvuil op, in 2019 werd dat 835 ton en in 2020 zelfs 995 ton.

Ook dit jaar werden in Gent alleen al meer dan 1.000 mensen betrapt op sluikstorten. Overtreders riskeren een GAS-boete van 120 euro en moeten opdraaien voor de opruimkosten. Enkel wanneer het om grote hoeveelheden gaat, wordt de dader vervolgd. Ook recidivisten en wanbetalers riskeren een rechtszaak.