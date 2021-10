"Schrik van Cipiers" krijgt 30 maanden extra celstraf voor afranseling van medegevangene in Hasselt

De zaak heeft even op zich laten wachten omdat getuigen geen verklaringen durfden af te leggen over wat er precies gebeurd was tijdens de avondwandeling in Hasselt. Uiteindelijk trad 1 gedetineerde uit de anonimiteit en vertelde de rechtbank wat zich heeft afgespeeld. "Op de avondwandeling is mijn cliënt toegetakeld geweest”, vertelt zijn advocate Lieze Mondelaers. “De kaak is met pinnen vastgezet. Hij is verschillende keren geopereerd, maar heeft er nog altijd last van.”