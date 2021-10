Almaar minder mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, krijgen een zorgbudget van de Vlaamse overheid

Mensen die veel zorg nodig hebben door bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen of een handicap, kunnen in Vlaanderen rekenen op een zorgbudget van 130 euro per maand. Elk jaar betalen zo'n 4,5 miljoen mensen een zorgpremie van 54 euro (of 27 euro met een laag inkomen) voor de Vlaamse sociale bescherming. Uit die pot worden dan zorgbudgetten gehaald om zorgbehoevende mensen maandelijks te ondersteunen.