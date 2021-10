Antwerpse fietserstunnel afgesloten: "Gevaar voor afvallende brokstukken"

De tunnel werd deze voormiddag afgesloten voor fietsers en brommers omdat het er momenteel te gevaarlijk is voor fietsers en bromfietsers om de tunnel te gebruiken. Stukken van één van de vier overkappingen kwamen er los waardoor een herstelling nodig is. "De tunnel is dus dicht tot het probleem opgelost is", vertelt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer. “We gaan nu in overleg met de politie om te kijken hoe en op welke termijn de tunnel terug open kan.”