Arne Vandendriessche stopt als schepen in Kortrijk: "Combinatie met het gezin én bedrijf was niet meer haalbaar"

Arne Vandendriessche, die in Kortrijk schepen was van Economie, Energie en Sport was van plan om in 2020 zijn politieke carrière al af te ronden. Maar toen de coronacrisis ook toeslag in België wilde hij zijn stad niet in de steek laten. Afgelopen zondag maakte hij, na lang nadenken, zijn stopzetting bekend. "Het was een emotionele beslissing, maar het is de juiste keuze", zegt de 38-jarige Vandendriessche.