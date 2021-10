Beginnende autobestuurders krijgen tijdelijk 4 maanden extra tijd voor terugkommoment

Maar omdat veel mensen tot het allerlaatste moment hebben gewacht om zich in te schrijven, of het zelfs gewoon niet hebben gedaan, is het nog altijd erg druk in de twintig erkende centra, betreurt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Peeters heeft daarom beslist om andere beginnende bestuurders vier maanden extra de tijd te geven om het terugkommoment te volgen. "Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die recent hun rijbewijs hebben behaald het terugkommoment niet kunnen volgen binnen de voorziene termijn en in de problemen komen door het uitstelgedrag van anderen", zegt ze.