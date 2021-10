BEKIJK - De dag waarop Belgen er genoég van hadden: Witte Mars lokte 25 jaar geleden 300.000 deelnemers

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat in Brussel een van de grootste demonstraties van ons land werd gehouden. Naar schatting 300.000 mensen kwamen vreemdzaam en met witte kledingstukken en ballonnen de straat op om te demonstreren tegen dwalingen en fouten in de zaak-Dutroux. De zogeheten "Witte Mars" was een krachtig signaal van de bevolking dat er dringend werk moest worden gemaakt van een hervorming bij politie en justitie.