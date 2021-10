Bestuurder laat kindje van 3 jaar achter in auto na achtervolging in Antwerpen

In Antwerpen heeft de politie zondag een 3-jarig kind aangetroffen op de achterbank van een auto. De verdachten wilden de politie ontvluchten en lieten de auto achter. De auto was nog in beweging toen de verdachten wegliepen, maar het kind raakte niet gewond. Eén van de verdachten werd kort nadien gevat. Het kind is terug bij familie.