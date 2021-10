Beveiligingswerkzaamheden aan de snelwegparkings langs E40 uitgesteld tot 2022

Het is een gekend probleem: transmigranten, die in vrachtwagens kruipen op de snelwegparkings langs de E-40 in Jabbeke, Westkerke en Mannekensvere in de hoop makkelijk in Engeland te geraken. “Al van in het begin van de legislatuur dringen we aan op maatregelen”, zegt Anthony Dumarey, burgemeester van Oudenburg (Open VLD). De middenberm van de parking in Westkerke werd al opgekuist, want transmigranten sloegen er vroeger in het struikgewas hun tentjes op om zo vrachtwagens in de gaten te kunnen houden. Maar ook een bewakingsfirma werd ondertussen ingezet om in te grijpen in geval van problemen. “De druk is al wat afgenomen maar elke nacht worden er toch nog transmigranten opgespoord”, gaat Dumarey verder.