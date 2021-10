Britse "Net Zero Strategy" voor het klimaat: het einde voor gasboilers en de helft te voet of met de fiets

De groene revolutie zal geld kosten, en daarom wil Boris Johnson internationale investeerders aantrekken. Op de Global Investment Summit in het Londense Science Museum, een internationale conferentie met potentiële mega-investeerders, zei Johnson dat "investeringen in de privésector en druk van de consument cruciaal zullen worden" in het verhaal.

"Ik kan miljarden in de strijd gooien, maar jullie kunnen duizenden miljarden inzetten", vertelde Johnson zijn toehoorders, onder wie miljardair Bill Gates. Die zal via een partnerschap met de Britse regering geld investeren in groene waterstof, groene brandstoffen voor vliegtuigen, CSS en het opslaan van energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon.

"Momenteel leveren die investeringen weinig of niets op, maar ze zullen ervoor zorgen dat de nieuwe energievormen in de toekomst betaalbaar zullen worden", vertelde Bill Gates.

Toch is er ook kritiek: niet iedereen betrouwt de strategie om grote geldschieters aan te trekken die misschien dubbele bedoelingen hebben.