Céline Dion annuleert 2 concertreeksen in Las Vegas door "ernstige en aanhoudende spierkrampen"

Dion is 53. Ze is geboren in Canada in een muzikale familie. Het brede publiek maakte kennis met haar in 1988 toen ze voor Zwitserland het Eurovisiesongfestival won met "Ne partez pas sans moi". Later scoorde ze monsterhits als "Pour que tu m'aimes encore", "It's all coming back to me now" en "My heart will go on".