Charmeoffensief van huisartsen naar arts-specialisten: "Hou ons op de hoogte over onderzoeken bij onze patiënt"

Informatie uitwisselen werkt natuurlijk in twee richtingen. De huisartsen geven grif toe dat er ook bij hen nog werk aan de winkel is. En dat beaamt de hoofdarts van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel, Kenneth Coeneye. Want hij kaatst de vraag terug: “Wij vragen dat de huisartsen ons óók goed informeren als ze een patiënt doorverwijzen. Nu gebeurt het soms dat we de voorgeschiedenis van de patiënt niet kennen of niet weten welke medicatie die inneemt. Als we elkaar goed informeren kunnen we er samen voor zorgen dat de patiënt de beste zorg krijgt.” En dat is iets waar zowel huisartsen als specialisten het over eens zijn.