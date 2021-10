Allerheiligen in aantocht: "Er zullen dit jaar minder chrysanten verkrijgbaar zijn"

Nog even en dan is het Allerheiligen. Dan trekken we weer met z'n allen naar het kerkhof met een chrysant in de hand. Al zal het aanbod dit jaar beperkter zijn. "De overvloed aan regen heeft ervoor gezorgd dat we het dit jaar veel moeilijker hadden om bloemen te planten", vertelt kweker David Vandermaesen uit Retie in Start Je Dag. "In onze zandgrond viel dat nog mee. Het water kon daar makkelijker weg dan bij onze collega's in West-Vlaanderen. Zij hebben een kleigrond en daar blijft het water staan. Daar was het dus veel moeilijker om chrysanten te planten en dat zorgt voor een kleiner aanbod", vertelt hij.