CD&V-voorzitter Coens bezorgd over vergunningsbeleid N-VA-minister Demir: "Hopelijk geen politieke spelletjes"

Naast Tessenderlo had minister Demir ook al de vergunning voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem geweigerd. Binnenkort moet ze nog een uitspraak doen over één in Vilvoorde. "Het dossier van Vilvoorde had ook heel wat gunstige adviezen. We zullen zien wat de komende weken geven. Maar het is belangrijk dat het objectiveerbaar is", aldus Coens. Overigens zijn er ook nog dossiers van gascentrales in Wallonië. In Seraing en Manage zijn al vergunningen afgeleverd, al dreigen daar nog beroepsprocedures van actiegroepen. Daarnaast zijn er nog aanvragen voor gascentrales in Les Awirs en Amercoeur.