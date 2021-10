Aantal besmettingen snel gestegen: ziekenhuizen blijven alert, "maar paniek of grote onrust is niet nodig"

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus is de afgelopen week met bijna de helft gestegen, tot ruim 3.000 nieuwe besmettingen per dag. Die stijging is vrij snel, “maar dat is wat we ook verwacht hadden”, stelt viroloog Steven Van Gucht gerust. Al blijft de viroloog - samen met de ziekenhuizen - op zijn hoede. “Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat zij de extra belasting aankunnen en dat de golf die voor ons ligt, in de ziekenhuizen niet te hoog wordt.”