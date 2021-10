Dag tegen kanker: "Alles gaat voorbij. Uiteindelijk ga ook ik voorbij. Maar liefst nu nog niet…"

Voor 14 augustus 2020 - ik was pas 57 geworden - kabbelde mijn leven voort zoals voor de meeste Vlamingen en durfde ik nog ongegeneerd naïef te zijn. Pijn in de rug, laat die spuit met spierontspanner maar komen. Maar de fysisch geneesheer was minder naïef, vooral omdat de extreme pijn almaar pijnlijker werd. Na een extra spoed-MRI was het verdict van de spoedarts: "Meneer, we hebben een tumor in uw rug ontdekt."

Enkele dagen en onderzoeken later volgde het definitieve oordeel: "U heeft de ziekte van Kahler. Maar we gaan er alles aan doen om uw leven zo comfortabel mogelijk te maken." De assistent-dokter die me dat slechte nieuws bracht en me een idee gaf van wat me allemaal te wachten stond, waar ik sowieso maar de helft van gehoord heb, eindigde met: "Het klinkt allemaal veel erger dan het is." Het zijn woorden waar ik me nu nog altijd aan optrek.

Maar het werd een lang traject, te beginnen met onmiddellijke bestralingen. Als ik bedenk dat ik intussen al meer dan een jaar met ziekteverlof ben, overvalt me een gevoel van schaamte. Als ik in mijn vorige leven 2 dagen thuis was met een snotvalling, begon ik al zenuwachtig te worden. Nu ben ik al 14 maanden thuis. Veertien maanden! Want de behandeling eist sowieso zijn tol, een tol die steeds gedragen wordt door dat ene woord: bijwerkingen!